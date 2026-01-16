Экс- президенту Южной Кореи дали пять лет тюрьмы за препятствование аресту

Суд приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сон Еля к пяти годам тюрьмы по обвинению в препятствовании аресту. О вердикте по делу экс-лидера страны сообщает Yonhap News .

Это первый приговор экс-президенту по восьми делам, в том числе связанным с введением военного положения.

Несколькими днями ранее прокуратура Южной Кореи запрашивала для политика смертную казнь за введение незаконного военного положения в стране. В последний раз высшая мера наказания применялась в Корее в декабре 1997 года.

В начале декабря 024 года Юн Сок Ель в экстренном обращении заявил о введении военного положения, объяснив это необходимостью дать отпор «беспринципным просеверокорейским антигосударственным силам». Так консерваторы называют оппозиционную партию «Тобуро», которая выступает за налаживание диалога с КНДР.

Национальное собрание отменило решение и сместило президента с должности.