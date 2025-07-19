CBS: Трамп заявил о быстром угасании БРИКС после угрозы ввести пошлины в 10%

Президент США Дональд Трамп заявил, что после его предупреждения ввести 10-процентные пошлины против стран — участниц БРИКС объединение якобы начало быстро угасать. Об этом он сказал в интервью CBS News .

«Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро угасает», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что БРИКС хотел попытаться вытеснить доллар, поэтому он и пригрозил ввести пошлины в размере 10%. Глава Белого дома отметил, что на следующий день в БРИКС якобы прошла встреча, на которой «почти никто не появился».

Трамп также подчеркнул, что Вашингтон сделает все, чтобы их нацвалюта не ослабевала.

Ранее президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев заявил, что страны БРИКС суммарно представляют нечто большее, чем коллективный Запад. И угроза санкций США не заставит их отказаться от сотрудничества с Москвой.