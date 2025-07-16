Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в интервью ИА НСН опроверг предположение, что угроза американских санкций заставит членов БРИКС отказаться от сотрудничества с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что странам — участницам организации, включая Индию, Китай и Бразилию, угрожает серьезный экономический ущерб в случае продолжения торговых связей с Россией.

«Это просто смешно, страны БРИКС регулярно встречаются, уже видят, что они суммарно представляют собой гораздо больше, чем коллективный Запад», — отметил аналитик.

По его словам, члены БРИКС уже выработали эффективные механизмы взаимодействия, учитывая существующие западные санкции и ограничения.