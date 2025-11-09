Бушующий шторм погубил трех туристов на Тенерифе

Обрушившийся на испанский остров Тенерифе шторм привел к жертвам среди туристов. Общее число погибших за сутки составило три человека. Об этом сообщил телеканал Tgcom24 .

Работающие на побережье спасатели обнаружили тела двух мужчин на пляже северного муниципалитета Ла Гуанча и на пляже Эль-Кабесо.

Самая тяжелая ситуация сложилась на пирсе в Пуэрто-де-ла-Крус на севере острова, где гигантская волна смыла группу из 10 человек.

Полиция и свидетели происшествия достали туристов из воды, но 79-летняя пенсионерка скончалась от сердечного приступа. Еще трое получили серьезные травмы, их доставили в больницу для лечения.

Власти Канарских островов перевели все экстренные службы на усиленный режим работы из-за продолжающегося шторма.

В воскресенье, 9 ноября, власти Филиппин эвакуировали миллион жителей из северо-восточных провинций из-за приближения тайфуна «Фунг-Вонг», названного синоптиками самой мощной стихией в этом году.

По прогнозам, скорость ветра достигнет 230 километров в час, а общая протяженность полосы ливней составит 1600 километров.