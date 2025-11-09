Власти Филиппин эвакуировали миллион жителей из-за тайфуна «Фунг-Вонг»

Приблизившийся к Филиппинам самый мощный в этом году тайфун «Фунг-Вонг» привел к эвакуации одного миллиона жителей с северо-восточного побережья. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

По оценке синоптиков, стихия может охватить две трети архипелага из-за полосы дождя и ураганного ветра шириной 1600 километров.

Основной удар тайфуна придется на провинцию Аврора уже к вечеру воскресенья, 9 ноября.

По данным Управления гражданской обороны Манилы, средняя скорость ураганного ветра составляет 185 километров в час, но из-за порывов может вырасти до 230 километров.

Первый удар тайфун уже нанес по небольшому острову Катандуанес. Ураган повредил линии электропередачи, а обильные осадки затопили улицы вдоль побережья.

Министр обороны Филиппин Жильберто Теодоро призвал оставшихся в опасных районах жителей прислушаться к требованию об эвакуации.

«Мы просим людей покинуть дома, чтобы не пришлось проводить спасательные работы в последнюю минуту, что может поставить под угрозу жизни полиции, солдат, пожарных и сотрудников береговой охраны», — заявил чиновник.

На фоне урагана Минобороны отменило запланированные учения и перебросило более 2000 солдат на оказание гуманитарной помощи эвакуированным жителям и ликвидацию последствий тайфуна.

В начале этой недели Филиппины пережили приход тайфуна «Калмаэги». Из-за непогоды перевозчики отменили почти 80 авиарейсов, а отдыхающие российские туристы не смогли улететь домой.

Живущий на архипелаге россиянин Дмитрий в комментарии 360.ru рассказал, что главная проблема, которая осталась после непогоды, — перебои с электричеством. Он подчеркнул, что также затопленными остаются некоторые улицы, где плохо работают ливневки.

По словам россиянина, ветер во время тайфуна оказался не такой сильный, но все же повалил несколько деревьев и заборов, а также сорвал вывески со зданий.