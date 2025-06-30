Бунт в Сербии. Протестующие перекрыли дороги в 18 городах

В 18 городах Сербии студенты вышли на протесты и перекрыли трассы

В Сербии студенты перекрыли движение на дорогах и транспортных узлах в 18 городах страны. Об этом сообщило местное издание «Новости» .

Издание утверждает, что речь идет уже не о протесте, а об организованной попытке дестабилизировать Сербию. По версии редакции «Новостей», студенты действуют при поддержке из-за рубежа.

Только в Белграде оппозиционерам удалось взять под контроль 24 участка дорог. В целом по стране пикеты организованы в городах от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке.

Дороги студенты перекрывают подручными средствами, в том числе и мусорными баками. О столкновениях с полицией пока не сообщалось.

На ситуацию уже отреагировал глава правящей в республике партии Милош Вучевич.

«Они хотят разрушить государство и не отвечать за это? Им это не сойдет с рук! Сербию не будут судить так, как диктует улица. Сербией не будут править те, кто дает „зеленый свет“ нападению на государство», — написал политик в Х.

Он также призвал компетентные органы снять блокировку с дорог.

Масштабная протестная акция в Белграде началась 28 июня. Она переросла в стычки с полицией. На митинг вышли десятки тысяч человек. Демонстранты требуют досрочных выборов главы республики.