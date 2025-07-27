Бунт в Польше. Масштабная забастовка железнодорожников затронет Украину?

В Польше 28 июля начинается масштабная акция протеста железнодорожников. О предстоящих трудностях на дорогах предупредили представители профсоюза в эфире радио RMF FM .

Профсоюзные лидеры хотят выйти на улицы в десятках городов страны. Стачка начнется в 10 утра и продлится до середины дня.

Как пояснил один из глав профсоюза Лешек Ментек протестные акции пройдут в ключевых транспортных точках, и к ним присоединятся работники железных дорог со всех регионов.

Железнодорожники выступили против «антикризисной» политики государства, роста тарифов на инфраструктуру и самой дорогой тяговой энергии в Евросоюзе.

Участники акций потребовали немедленных изменений в транспортной политике. В противном случае они грозят кризисом всей отрасли и массовыми увольнениями.

Организаторы уже заявили, что протесты будут проходить мирно, однако водителям посоветовали заранее планировать маршруты из-за возможных блокад и заторов на дорогах.

Больше всего осложнений ожидается в Мазовии, Куявии, Подлясье, Малопольше, Люблинском воеводстве, Силезии, Великопольше, Свентокшиском крае и на Западном Поморье.

Неизвестно, повлияет ли забастовка на поставки оружия Украине. В Польше расположен крупнейший хаб Ясенка, который используется для этих целей.

Сюда, среди прочего, поступает техника из США. Президент Польши в июле 2025 года говорил, что польская сторона поставками военного оборудования «спасла Украину».