Бундестаг спросили о поддержке мирного плана БРИКС по Украине

Член бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Севим Дагдален направила немецкому правительству обращение. В нем она задалась вопросом, поддерживает ли страна мирный план по Украине, предложенный государствами-членами БРИКС. Об этом сообщила Lenta.ru .

Дагдален спросила, одобряет ли бундестаг переговоры России и Украины в подходящее время, признанное обеими странами, «при равном участии всех сторон и справедливом обсуждении всех мирных планов».

Депутат также поинтересовалась, как правительство относится к июньской конференции в Швейцарии, на которую не пригласили российских представителей.

Ранее Китай предложил свой вариант политического урегулирования конфликта на Украине. Инициатива включила в себя 12 пунктов, в том числе отказ от менталитета холодной войны и прекращение боевых действий.

Конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15–16 июня. Мероприятие состоится в Бюргенштоке, на саммит пригласили более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20, БРИКС и Евросоюза.