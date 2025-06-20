С Украины сбежал «кошелек» президента Владимира Зеленского — совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«„Кошелек“ Зеленского Тимур Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область», — написал он.

По словам депутата, у Зеленского остался только один «кошелек» — это основатель и руководитель студии «Квартал 95» Сергей Шефир.

Ранее украинское издание «Бигус» в своем расследовании заявило о масштабном хищении бюджетных средств, предназначенных для возведения оборонительных сооружений. По данным издания, деньги выводили через фирмы-однодневки, которые, возможно, связаны с окружением президента Зеленского, в том числе с его соратником Миндичем.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский, совершив теракты на российских аэродромах, продемонстрировал, что не намерен завершать конфликт. По его словам, если кризис кончится, то глава государства потеряет пост, а украинская элита лишится денег.