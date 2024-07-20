Будут в восторге. Слова Трампа об Украине оценили во Франции

Филиппо: украинцы будут в восторге от начала Трампом мирных переговоров

Фото: Global Look Press

Жители Украины с восторгом поддержат мирную инициативу американского политика Дональда Трампа в случае победы на выборах президента. Об этом в социальной сети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вечером в пятницу Трамп позвонил Владимира Зеленскому и сказал, что немедленно прекратит конфликт, как только будет избран. Украинский народ будет в восторге!» — отметил он.

Филиппо добавил, что для французов подобное развитие событий будет также хорошим, поскольку Франция перестанет разрушать себя изнутри.

«Жаль, что нам для этого нужен Трамп, когда мы и сами должны выбирать мир. Но нами руководят предатели, которые служат НАТО», — заключил политик.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что глава киевского режима обсуждал с Трампом вероятность его поездки в украинскую столицу.

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