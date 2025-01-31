«Будут смотреть с небес». Американцы завалили сына разбившихся фигуристов сообщениями

Сын Наумова и Шишковой Максим в соцсетях принял соболезнования об их гибели

При столкновении вертолета с самолетом в США погибли фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова. Их сын Максим получил сотни соболезнований от неравнодушных людей, сообщил сайт kp.ru .

Сообщения с сочувствиями посыпались на 23-летнего спортсмена в соцсетях. Жители США и Великобритании поддержали парня и пожелали сил оправиться от трагедии.

«Нет слов. Как человек, рано потерявший родителей, я знаю: вынести это трудно. Но, пожалуйста, знайте, что миллионы людей поддерживают вас. Ваши папа и мама будут смотреть на вас с небес», — написал один из них.

Максим Наумов продолжил дело родителей. На Чемпионате США он занял четвертое место.

Авиакатастрофа произошла на аэродроме Рейгана в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп объявил, что все погибли. Он пообещал помочь с транспортировкой тел.