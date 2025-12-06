Steigan: Россия поставила Европу на колени и сделала ее банкротом

Россия фактически смогла обанкротить страны Европы на поле боя на Украине, ведь все вложения и попытки Запада ей навредить полностью обнулились. Об этом сообщило норвежское издание Steigan.

Когда украинские власти признают свое поражение, европейские государства будут стоять на коленях. Им придется смириться с потерянными сотнями миллиардов евро, а разрушенная Украина навсегда останется бездонной ямой.

«С 2022 года Евросоюз выделил более 177 миллиардов евро на поддержку Украины, из них 30,6 миллиарда евро только в 2025 году. Когда конфликт закончится, все это будет считаться потерянными инвестициями», — отметили в статье.

Автор материала напомнил, что волны постоянных санкций не действуют на Россию. В администрации президента США Дональда Трампа уже поняли бестолковость этой стратегии, которая не смогла развалить российскую экономику.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что если Европа признает поражение Украины в конфликте, то ее ждет политическое землетрясение.