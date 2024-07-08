«Будут избегать мира». На Западе раскрыли цель НАТО на Украине

НАТО не позволит установить мир на Украине, так как это противоречит интересам альянса. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

По его словам, НАТО больше, чем война, пугает только мир. Он напомнил, что причиной создания и существования блока является Советский Союз.

«Именно поэтому альянс продолжает существовать спустя 33 года после исчезновения Советского Союза <…>. И именно поэтому мира на Украине [в альянсе] будут избегать любой ценой», — выразил уверенность журналист.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине никто не обещал вступление в альянс через 10 лет. Он напомнил, что сейчас страна находится в состоянии боевых действий. По его словам, одним из условий членства Украины в альянсе, будет победа в конфликте с Россией.