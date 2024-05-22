«Будет сложно». В Японии потеряли надежду вернуть Курильские острова

Японии стоит пока забыть о Курильских островах и налаживать взаимодействие с Россией в более перспективных сферах. К такому выводу пришли журналисты издания Hokkaido Shimbun.

«В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по „северным территориям“, — заявили в статье.

Авторы материала посоветовали японским властям сосредоточиться на более перспективных сферах взаимодействия с Россией. Например, на рыболовстве.

Ранее сообщалось, что Россия планирует возвести сеть разведывательных баз на Курильских островах. По мнению журналистов издания South China Morning Post, таким образом российские власти посылают Японии сигнал о том, что помощь Украине будет иметь негативные последствия.