Президенту Владимиру Зеленскому нужно меньше раскидываться обещаниями покинуть пост после окончания конфликта на Украине. Об этом заявили читатели французской газеты Le Figaro , высмеяв украинского лидера.

По их мнению, глава киевского режима особо не торопится «все это заканчивать».

«Он же говорит, что не может быть мира, пока русские не отдадут обратно все территории, которые они освободили. Значит, будет президентом пожизненно», — написал один из комментаторов.

Пользователи Сети напомнили, что Зеленский против любого мирного договора с Россией.

«Его обещанию уйти можно верить точно так же, как мы верим в возвращение от нас домой всех украинцев после наступления мира», — добавили читатели.

Ранее Зеленский пообещал американскому коллеге Дональду Трампу попросить парламент устроить выборы, когда с Россией будет достигнута договоренность о прекращении огня.