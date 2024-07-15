Украинский лидер Владимир Зеленский будет очень сильно будет переживать, когда к власти придет экс-глава Штатов Дональд Трамп, участвующий в президентской гонке в США. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале .

По его словам, в январе 2025 года Зеленскому придется встретиться с теми республиканцами, которые поддерживают Россию в конфликте. Кандидатом от этой партии выдвинули Трампа.

«[Трамп] с гораздо меньшим энтузиазмом и восторгом, чем Джо Байден, говорит об Украине. <…> Все это заставит Зеленского, а также его правительство очень сильно нервничать», — сказал эксперт.

Он отметил, что украинская сторона никак не сможет повлиять на предвыборную гонку в Америке. Кроме того, со стороны киевского режима было бы опрометчиво туда вмешиваться.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфузы американского президента Джо Байдена на саммите НАТО показали, что политику нужно немедленно покинуть должность главы государства. По его словам, это необходимо для безопасности страны.