Президент Украины Владимир Зеленский изображает из себя капризную школьницу, которой сложно угодить, а Европа поддерживает его в этом, поскольку ни ей, ни ему на самом деле не выгодно окончание конфликта. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

«Один все время изображает из себя капризную школьницу, которой все время чего-то не хватает и все должны пытаться ей угодить, заваливая разными подарками. А она будет кривиться и хныкать, что нужно что-то еще, и тогда она, может быть, подумает о том, чтобы перестать скандалить. А евродеятели и рады поддерживать эту игру», — посетовал он.

Депутат отметил, что украинской власти после окончания конфликта придется предстать перед судом за преступления. В Европе же осознают, что если украинский вопрос отпадет, то на повестку выйдут их собственные нерешенные вопросы в экономической и социальной сферах. Выходит, что необходимостью поскорее договориться о мире всерьез обеспокоены лишь в России, резюмировал Хамитов.

Ранее японские читатели СМИ отметили, что украинский народ «доведен до предела» и настало время принятия решений, но Зеленский не идет на уступки и не хочет прекращать огонь.