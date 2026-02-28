«Будем уничтожать все». В офисе Зеленского пригрозили ударами Белоруссии

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ могут ударить по территории Белоруссии с целью уничтожения ретрансляторов, которые обеспечивают работу БПЛА. Об этом он сообщил в эфире литовского издания Delfi.

«Что касается инструментов наведения, <…> [Президент Украины Владимир Зеленский] дал ответ, что при возможности будем уничтожать все это», — сказал он.

Подоляк назвал такие действия неким защитным механизмом. До этого глава киевского режима заявлял, что российские дроны типа «Герань» обходят украинскую систему ПВО и наводятся на цели с помощью оборудования, расположенного на белорусской территории.

Он также утверждал, что антенны для наведения беспилотников якобы стоят прямо на крышах жилых домов, что опасно для людей. Фактически он пригрозил ударить по таким домам.

Ранее командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович рассказал, что военные применяли авиацию и зенитно-ракетные войска для уничтожения дронов, нарушающих госграницу и воздушное пространство страны.