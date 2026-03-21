BTS впервые за четыре года выступит в Сеуле

В центре Сеула, на площади Кванхвамун, впервые с 2022 года состоится выступление южнокорейской группы BTS. По прогнозам властей, это мероприятие соберет около 260 тысяч человек, что станет самым масштабным скоплением людей с момента домашнего чемпионата мира по футболу в 2002 году, сообщил ТАСС .

Осенью 2022 года группа дала концерт в Пусане. Затем последовал перерыв в их творчестве. Все семь участников проходили срочную службу в армии Южной Кореи. Последний из них, Мин Юнги, известный как Suga, завершил альтернативную гражданскую службу в июне 2025 года.

Бесплатный концерт состоится в 20:00 по местному времени (14:00 по Москве) на площади Кванхвамун. Мероприятие пройдет на фоне дворца Кенбоккун — одной из самых значимых архитектурных достопримечательностей Южной Кореи.