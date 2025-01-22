«Бросили европейцев». В МИД прокомментировали запрет США вывешивать флаги ЛГБТ

Госдепартамент моментально сменил позицию по ЛГБТ* после смены власти в США. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее американское внешнеполитическое ведомство запретило представительствам внутри США и за их пределами вывешивать какие-либо флаги, кроме американского. Любому, кто нарушит этот приказ, грозит наказание вплоть до увольнения.

«А ведь еще два дня назад те страны, которые не разрешали американским загранучреждениям заниматься пропагандой этой белиберды, попадали под санкционный каток США», — заметила Захарова.

Она добавила, что в наименее выгодном положении оказались пропагандировавшие эту повестку страны Евросоюза, которые остались один на один с созданными для них проблемами.

Ранее официальный представитель МИД в эфире радио Sputnik заявила, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа ценности, которые США десятилетия закрепляли внутри себя и распространяли за свои пределы, одним росчерком фломастера превратились в антиценности.

* Запрещенная в России экстремистская организация