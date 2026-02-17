Бросил жену у двери. Поведение Макрона в Индии высмеяли

Политик Филиппо высмеял Макрона, бросившего жену при выходе из самолета в Индии

Лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо саркастически прокомментировал поведение президента Франции. На открытии двери самолета в индийском аэропорту Эммануэль Макрон быстро зашел в салон, оставив жену Брижит одну перед открытой дверью.

«Что же там все-таки произошло?!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.

Французский президент прибыл в Индию с трехдневным визитом. Когда самолет приземлился и дверь открылась, Макрон поспешно удалился в салон, буквально бросив свою супругу.

На кадрах BFM видно, как Брижит Макрон стояла у открытой двери и ждала мужа. Затем она повернулась к стюарду и начала разговор. Вскоре Макрон вернулся.

В прошлом году французский лидер тоже оказался в эпицентре скандала: Брижит публично ударила его по лицу и обозвала на борту президентского самолета, прибывшего во Вьетнам.