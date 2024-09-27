Президент Украины Владимир Зеленский готов жертвовать интересами пенсионеров, чтобы угодить США. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«У Украины нет средств на поддержку организованного США конфликта, а американцы, <…> все меньше хотят давать ей деньги. Ради интересов США Зеленский бросает на погибель своих людей», — сказал он.

По словам депутата, теперь власти киевского режима пытаются изыскивать средства, в том числе за счет собственного народа. Чепа отметил, что Зеленский продолжит обострять конфликт, несмотря на нехватку денег, техники и солдат. В ближайшее время украинцы поймут к чему приведет такая политика и «примут правильное решение», резюмировал политик.

Ранее стало известно, что власти Украины планируют изъять со счетов пенсионеров-переселенцев порядка 275 миллионов долларов, чтобы передать эти средства в пенсионный фонд.

До этого министр энергетики республики Герман Галущенко заявил, что ближайшая зима станет для украинцев самой тяжелой в истории страны.