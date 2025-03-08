Бродячие собаки растерзали двухлетнюю девочку в Турции

Десять бродячих собак загрызли двухлетнюю уроженку Сирии в Турции. Об этом сообщило агентство DHA.
Нападение произошло в центральном районе Каратай, в микрорайоне Башак, на улице Шехит Эрдал Озчелик. Семья девочки вместе с ней в этом сентябре пошла навестить родственников.
«Тяжело раненного ребенка родственники доставили в городскую больницу Коньи. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось», — сообщили журналисты.
Ранее в Сочи две домашние хаски набросились на девятилетнего мальчика и разорвали ему лицо. Ребенок попал в реанимацию. СК по Краснодарскому краю завел уголовное дело.
Каждый десятый россиянин выступил за отмену празднования 8 Марта
В США заявили, что Украина превратилась в европейский Афганистан
Бетонные плиты придавили двух рабочих на стройке в Москве
«Грязные слухи». Брухунова опровергла новость о том, что Петросян попал в реанимацию
Новый возлюбленный Натали Портман оказался продюсером Милен Фармер и Давида Гетты
Волонтеры к 8 Марта вручили женщинам на улицах Можайска открытки и цветы
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте