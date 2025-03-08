Бродячие собаки растерзали двухлетнюю девочку в Турции

DHA: бродячие собаки загрызли двухлетнюю уроженку Сирии в Турции

Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Десять бродячих собак загрызли двухлетнюю уроженку Сирии в Турции. Об этом сообщило агентство DHA.

Нападение произошло в центральном районе Каратай, в микрорайоне Башак, на улице Шехит Эрдал Озчелик. Семья девочки вместе с ней в этом сентябре пошла навестить родственников.

«Тяжело раненного ребенка родственники доставили в городскую больницу Коньи. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось», — сообщили журналисты.

Ранее в Сочи две домашние хаски набросились на девятилетнего мальчика и разорвали ему лицо. Ребенок попал в реанимацию. СК по Краснодарскому краю завел уголовное дело.

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