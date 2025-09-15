«Брюссельская дичь». Автомобиль польского политика в Брюсселе попал под обстрел
Евродепутат Буда сообщил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе
Автомобиль депутата Европарламента от Польши Вальдемара Буды оказался под «обстрелом» в Брюсселе. Об этом политик сообщил в соцсети X.
«Чертова брюссельская дичь», — эмоционально прокомментировал Буда.
Политик сообщил, что насчитал девять точных попаданий. Однако позже выяснилось, что стреляли вовсе не из боевого оружия, а из пневматического ружья — весь бок машины оказался в мелких отметинах. В момент атаки евродепутата в автомобиле не было.
Буда представляет польскую оппозиционную партию «Право и справедливость».
