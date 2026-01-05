Суд французской столицы признал десятерых пользователей соцсетей виновными в кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон из-за распространения фейка о том, что она родилась мужчиной. Об этом сообщило агентство Reuters .

На скамье подсудимых оказались восемь мужчин и две женщины. Самое жесткое наказание — шесть месяцев реального тюремного срока — получил подсудимый, который проигнорировал заседание.

Остальных участников травли приговорили к условным срокам от четырех до восьми месяцев. Кроме того, пятерым осужденным официально запретили пользоваться социальными сетями, где они публиковали свои посты, а некоторых обязали пройти курсы по повышению осведомленности о вреде киберзапугивания.

В центре скандала оказались утверждения конспирологов о том, что Брижит Макрон родилась под именем Жан-Мишель Тронье (так зовут ее реального старшего брата, он жив).

Осужденные не только подвергали сомнению пол первой леди, но и допускали оскорбительные высказывания о ее браке, приравнивая 24-летнюю разницу в возрасте между супругами к «педофилии».

Сама Брижит Макрон в интервью телеканалу TF1 заявила, что пошла в суд ради примера молодым людям, страдающим от травли в сети, подчеркнув, что хейтеры дошли до взлома ее данных на налоговых сайтах.

Среди осужденных оказались известные во Франции личности, в том числе галерист Бертран Шоллер и писатель Орельен Пуарсон-Атлан. Шоллер уже назвал приговор «ужасным» и заявил, что свободы слова во Франции больше не существует.

Этот вердикт рассматривается как важный прецедент перед началом процесса в США против правой активистки Кэндис Оуэнс, которая также продвигала теорию о «мужском происхождении» Брижит Макрон.