Британцы высмеяли новую антироссийскую выходку Лондона

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли планы контрразведки MI5 провести парламентариям инструктаж по выявлению российских и китайских шпионов. Британцы посчитали это способом отмыть миллионы бюджета.

Членам парламента предложили пройти личные консультации и начать служить британскому народу, а не заниматься «всякой фигней». Другой комментатор заявил, что его кот Ларри быстрей научится искать шпионов.

«Отличный шанс отмыть миллионы бюджетных фунтов на обучении людей, которые не могут связать двух слов без заранее написанной речи», — отметил еще один пользователь.

На неделе в Великобритании задержали трех человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Всем фигурантам вменяют нарушение акта о нацбезопасности 2023 года, предусматривающего ответственность за сотрудничество с иностранной разведкой.