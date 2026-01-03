Британцы высмеяли депутата, назвавшего Минск частью России

В Великобритании депутат Палаты общин от партии «зеленых» Карла Деньер перепутала Минск с российским городом. Проблемы с географией у нее обнаружились во время участия в интеллектуальной телеигре University Challenge, которая выходит в эфир на телеканале «Би-би-си».

В полуфинале команду выпускников Даремского университета под руководством Деньер спросили, какой самый населенный город России к северу от Полярного круга был основан в 1910-х годах на Кольском полуострове. Уточнялось, что это незамерзающий морской порт.

Журналистки София Смит Галер и Трейси Маклеод предположили, что речь идет о Минске. Деньер с ними согласилась, так и ответила ведущему шоу Амолу Раджану.

«Минск — столица Белоруссии. Правильный ответ — Мурманск», — ответил, рассмеявшись он.

Команда Деньер в итоге вышла в финал, но зрители удивились, что она допустила такую географическую ошибку, сообщило издание Daily Mail.

Один из них отметил, что у депутата довольно большие проблемы со знаниями, учитывая события на Украине за последние четыре года. Еще один телезритель добавил, что большинство британских парламентариев, за редким исключением, пребывают в глубоком невежестве.

Прошлым летом американские журналисты перепутали Харьков с сектором Газа.