Британию и Францию заподозрили в намерении помочь США с перехватом ракет

Если Великобритания и Франция подключатся к военной операции США и Израиля против Ирана, они начнут помогать американцам перехватывать ракеты для защиты стран Персидского залива. Об этом сообщило издание Al-Monitor .

Западные дипломаты выразили уверенность, что европейские государства не рискнут помогать Соединенным Штатам другими способами, помимо перехвата ракет.

По мнению собеседников издания, французское и британское руководства рассматривают различные варианты реакции на ситуацию на Ближнем Востоке. Окончательное решение по участию в операции США страны пока не приняли.

По информации Al-Monitor, Франция может отказаться от перехвата иранских ракет и БПЛА, выпущенных по Израилю из-за ситуации в секторе Газа.

Военная операция США и ЦАХАЛ началась 28 февраля. Они ударили по иранским объектам с помощью ракет и беспилотников. В ответ исламское государство объявило о старте операции «Правдивое обещание 4».