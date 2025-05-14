Британца освободили после 38 лет тюрьмы по ложному обвинению в убийстве девушки

Гражданин Великобритании Питер Салливан отсидел 38 лет за убийство, которого он не совершал. Современный тест ДНК подтвердил его непричастность к преступлению. Об этом написала газета The Guardian .

В 1987 году Салливана осудили за убийство 21-летней флористки Дайан Синдалл. Фургон девушки сломался после рабочей смены в пабе. Девушка пошла к заправке, там ее избили и изнасиловали, она скончалась. Тело убитой оставили частично одетым и изуродованным.

Салливан в тот день был сильно пьян после проигрыша в дартс, его в итоге обвинили в жестоком убийстве и изнасиловании. Салливан заявлял о своей невиновности, но усилия адвокатов не увенчались успехом. И только новые тесты ДНК показали, что осужденный не причастен к убийству.

Издание указало, что дело Салливана стало самой продолжительной судебной ошибкой в истории Великобритании.

Полиция США в апреле арестовала 48-летнего Майкла Джозефа Брэнхема, которого голливудская актриса Скарлетт Йоханссон ранее обвинила в преследовании. Мужчина угрожал взорвать студию телеканала NBC, где работает супруг актрисы.