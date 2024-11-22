Курс биткоина впервые в истории подскочил выше 99 тысяч долларов

Биткоин снова бьет рекорды: стоимость самой популярной криптовалюты взлетела выше 99 тысячи долларов. Об этом со ссылкой на данные торговых площадок сообщил «Коммерсант» .

Днем ранее биткоин также установил рекорд, превысив отметку в 98 тысяч долларов, а потом продолжил рост.

В пятницу, 22 ноября, на бирже Binance (по данным на 06:17 по московскому времени) курс криптовалюты составлял 99,1 тысячу долларов, рост составил +4,42%. Но уже через пять минут биткоин откатился к 98,98 тысячи долларов.

Также о росте биткоина до 99,19 тысячи долларов сообщал CoinMarketCap. Этот сайт учитывает данные более чем по 20 биржам.