Британскую контрразведку бросят на борьбу с «русскими шпионами»

Telegraph: британскую разведку переориентируют на борьбу с российскими шпионами

Фото: РИА «Новости»

Британское правительство решило переориентировать службу контрразведки MI5 с борьбы с терроризмом на противодействие «шпионажу» со стороны России, Ирана и Китая. Об этом сообщила газета The Telegraph.

«Хотя внутренний и международный терроризм остаются приоритетом для MI5, все больше ресурсов сейчас направляется на операции по борьбе со шпионажем в пользу России, Китая и Ирана», — отметили в статье.

По версии издания, к росту шпионской деятельности привела поддержка Британией Украины в ее конфликте с Россией.

Ранее британский премьер Риши Сунак заявил, что украинские власти сами смогут решать, как использовать западное оружие.

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