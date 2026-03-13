Британского врача приговорили к 11 годам за «лечение» пациентки сексом

Британский терапевт Джеральд Пек, называвший себя «специалистом по телу и энергетике», получил 11 лет лишения свободы за необычный способ лечения обратившейся к нему пациентки. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Женщина пожаловалась на депрессию и физическую боль. Врач убедил ее, что излечить недуг можно интимными прикосновениями, а затем и полноценным половым актом.

Всего они занялись сексом не меньше пяти раз. Следствие установило, что Пек прикрывался работой, чтобы совершать преступления.

Ранее в Луизиане подросток сдал полиции 29-летнюю учительницу, которая занялась с ним сексом. Женщину взяли под стражу без права освобождения под залог. Ведется следствие.