Британского посла вызвали в МИД

Посла Великобритании в Москве Найджела Кейси вызвали в российский МИД. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Причину вызова дипломата она не назвала. Издание отметило, что посол прибыл в МИД и не стал давать комментарии прессе. Он молча прошел к зданию министерства.
В этот же день ФСБ сообщила, что сотрудник посольства Великобритании Уилкс Эдвард Прайор лишился аккредитации. Дипломата заподозрили в ведении разведывательно-подрывной деятельности. По информации ФСБ, сотрудник посольства предоставил российской стороне недостоверные сведения при въезде на территорию государства. Дипломат покинет Россию в двухнедельный срок.
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