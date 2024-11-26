Британского посла вызвали в МИД

Посла Великобритании в Москве Найджела Кейси вызвали в российский МИД. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Причину вызова дипломата она не назвала. Издание отметило, что посол прибыл в МИД и не стал давать комментарии прессе. Он молча прошел к зданию министерства.

В этот же день ФСБ сообщила, что сотрудник посольства Великобритании Уилкс Эдвард Прайор лишился аккредитации. Дипломата заподозрили в ведении разведывательно-подрывной деятельности. По информации ФСБ, сотрудник посольства предоставил российской стороне недостоверные сведения при въезде на территорию государства. Дипломат покинет Россию в двухнедельный срок.