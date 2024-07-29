Мужчина в ярких плавках стал звездой в СМИ и социальных сетях после того, как прыгнул в бассейн на Олимпийских играх в Париже. Он нырнул в воду, чтобы достать шапочку одной из участниц соревнований.

Во время предварительного женского заплыва в воскресенье на дистанции 100 метров брассом представительница США Эмма Уэббер потеряла в бассейне свою шапочку. После заплыва к воде подошел мужчина в пестрых плавках, которого трибуны встретили восторженным свистом.

После этого он прыгнул в воду и достал головной убор со дна. Выйдя из бассейна, он победоносно вскинул руку с шапочкой вверх. Зрители в ответ начали еще громче аплодировать «герою момента». Комментаторы Игр назвали неизвестного мужчину «Боб — ловец шапочек». При этом судьба шапочки пока остается неизвестной.

Уэббер заняла 23-е место в квалификационных заплывах и не прошла в полуфинал соревнований. Турнир по плаванию на Олимпиаде проходит с 27 июля по 4 августа.