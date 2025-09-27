Лидера Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя и его супругу по задержали в аэропорту Лондона на основании закона о борьбе с терроризмом. Об этом сообщило The Daily Telegraph.

Супруги прибыли 27 сентября в аэропорт Гатвик из российской столицы рейсом через Абу-Даби. Позже их освободили без предъявления обвинений.

По данным полиции Лондона, сотрудники контртеррористического подразделения задержали Гэллоуэя в соответствии с третьим разделом Закона о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года.

Представители Рабочей партии предположили, что задержание их лидера является «политически мотивированным запугиванием».

Ранее Гэллоуэй заявил, что западные СМИ поняли, кто такой президент Украины Владимир Зеленский на самом деле. Он назвал его «мелким прохиндеем».