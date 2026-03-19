Британский турист умер после выпитого в Таиланде напитка

Туристы из Великобритании поехали в романтическое путешествие в Таиланд, где провели около шести недель. Потом мужчина скончался, а женщина попала в реанимацию. О возможных причинах рассказало издание Daily Mail .

Том Парди и его подруга Наоми Ракша отдыхали в Бангкоке. Мужчина скончался 6 марта, его смерть назвали «внезапной, случайной и неожиданной». Наоми попала в больницу, у нее случилась остановка сердца.

Девушку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, состояние пациентки оценивали как критическое. Наоми пришла в себя через сутки, и тогда ей сообщили, что Тома нашли без признаков жизни.

Родственники Наоми считают, что ей и Тому в бокалы с напитками подмешали какое-то вещество, возможно, именно оно стало причиной смерти Тома и остановки сердца Наоми. Девушке предстоит пройти курс лечения в реабилитационном центре, а также курс психотерапии, чтобы восстановиться после психологической травмы.

На тайском курорте Пхукет в середине марта зафиксировали очередную вспышку заболевания среди российских туристов. У 13 гостей из России диагностировали конъюнктивит и кишечную инфекцию.