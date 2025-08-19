Крым исторически был частью Советского Союза, передача его Украине была в «административных целях». Такое неожиданное заявление прозвучало в эфире британского телеканала Sky News .

Телеведущий у карты России и Украины, на которой Крым и Донбасс показаны как подконтрольные России территории, провел экскурс в историю перехода полуострова к Украине.

«Стоит отметить, что Крым изначально был частью Советского Союза. Сотни лет назад они сражались за стратегически важный порт Севастополь на юге страны. В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев передал его Украине, в основном в административных целях, хотя на самом деле в то время Украина была всего лишь республикой в составе Советского Союза», — заявил британский телеведущий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым не обсуждается, судьба полуострова не будет частью переговоров, напомнили на канале. Американский лидер встретился в Овальном кабинете с лидерами Евросоюза и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Украинский глава назвал переговоры в Белом доме самыми результативными из всех предыдущих встреч.