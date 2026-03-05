Британский сыщик рассказал о самом необычном раскрытом им деле

Частный детектив из Великобритании Майк Дженнингс рассказал, как раскрыл исчезновение дорогих бриллиантовых сережек из дома обеспеченной супружеской пары. Историю опубликовало издание Jam Press .

Украшения стоимостью около 120 тысяч фунтов стерлингов (примерно 12,4 миллиона рублей) пропали из дома на закрытой территории с круглосуточной охраной. Под подозрение попали экономка и садовник.

Дженнингс притворился страховым агентом и заявил персоналу, что компания сомневается в пропаже и может отказаться платить компенсацию. Одновременно он пообещал вознаграждение за информацию.

Вскоре ему позвонила экономка. Она заявила, что хозяева якобы сами спрятали серьги и указала тайник — ящик в столе, где украшения действительно нашли.

Однако установленные детективом камеры показали, что серьги спрятала сама экономка. Она пыталась подставить работодателей, но план провалился. После разоблачения женщину уволили.

Эксперты отмечают, что подобные расследования требуют законного сбора информации. Как пояснил адвокат Саид Ярахмедов в комментарии 360.ru, доказательствами, например супружеской измены, могут служить фотографии, аудио- и видеозаписи, сообщения в мессенджерах, бронирование гостиниц или показания свидетелей.

При этом получать такие данные нужно законным способом, поскольку незаконная прослушка или доступ к личной переписке нарушают право на частную жизнь.