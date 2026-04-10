Британский самолет-разведчик заметили над Черным морем

РИА «Новости» узнало о пролете британского самолета-разведчика над Черным морем

Вылетевший с британской военной базы Waddington самолет-разведчик Военно-воздушного флота Соединенного Королевства Boeing RC-135W Rivet Joint совершил круговой полет над акваторией Черного моря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на анализ полетных данных.

Агентство установило, что самолет влетел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии и более часа провел над акваторией, после чего вернулся в воздушное пространство европейской страны.

Приближался ли британский самолет-разведчик к российским границам, редакция не уточнила.

В конце марта на севере России заметили шведский самолет-разведчик, изучающий ситуацию на границе в направлении Санкт-Петербурга.

Он прибыл на место после очередного налета украинских беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области.