Британский премьер задумал повлиять на позицию Трампа по Украине

Британский премьер-министр Кир Стармер планирует встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в первые недели после его официальной инаугурации, чтобы убедить и дальше оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, британский премьер запланировал визит в Вашингтон на конец января или начало февраля.

Во время встречи с Трампом он также хочет обсудить отношения с Китаем. С одной стороны, Стармер не поддерживает введение тарифов против КНР. Но с другой он согласен с американским президентом в том, что Пекин является вызовом для нацбезопасности США и Великобритании.

В конце декабря 2024 года Владимир Зеленский созвонился с британским премьером по вопросу соглашения о 100-летнем партнерстве между двумя странами. Во время телефонных переговоров они обсудили, в частности, поддержку украинского производства оружия и подготовку солдат ВСУ.