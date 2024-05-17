Британский парламент взволновала реакция России на поставку дальнобойных ракет Украине | 360°

17 мая 2024, 06:16
Британский парламент взволновала реакция России на поставку дальнобойных ракет Украине
Британский политик Хэмилтон поднял вопрос об ответе РФ на поставку Storm Shadow
В Великобритании обеспокоились возможными последствиями поставки на Украину дальнобойных ракет Storm Shadow. Член Палаты общин Фабиан Хэмилтон обратился с таким запросом в правительство, сообщила Lenta.ru.
Он направил официальный парламентский запрос и потребовал, чтобы государственный секретарь Великобритании по вопросам обороны Грант Шэппс проанализировал последствия военной помощи. Хэмилтона обеспокоило, что Украина получит дальнобойные ракеты.
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«[Спросить], как он оценивает потенциальные последствия для своей политики в связи с угрозой военного ответа со стороны России после того, как Великобритания предоставила Украине ракеты дальнего радиуса действия», — заявил политик.
Ему пришел ответ министра Великобритании по делам Европы Лео Дохерти, а не Шэппса. По его словам, страна предоставила Украине вооружения с учетом, что она не станет при их использовании нарушать нормы международного гуманитарного права.
Великобритания объявила о поставках Storm Shadow дальностью поражения более 250 километров в 2023 году. Фрагменты этих ракет обнаружили после атаки на Луганск.
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