Британский истребитель приземлился в Индии

Истребитель F-35B Lightning II, приписанный к авианосцу HMS Prince of Wales, экстренно приземлился в международном аэропорту индийского штата Керала. Об этом сообщил телеканал NDTV.
По предварительным данным, самолету пришлось совершить посадку в Тируванантапураме после того, как у него закончилось топливо во время полета над Индийским океаном.
Истребитель входит в состав ударной группы британского авианосца, которая находится в Индо-Тихоокеанском регионе и недавно провела совместные учения с индийскими ВМС. Эксперты, которых опросил телеканал, назвали случившееся редким, но не уникальным случаем.