Британский истребитель приземлился в Индии

Истребитель F-35B Lightning II, приписанный к авианосцу HMS Prince of Wales, экстренно приземлился в международном аэропорту индийского штата Керала. Об этом сообщил телеканал NDTV .

По предварительным данным, самолету пришлось совершить посадку в Тируванантапураме после того, как у него закончилось топливо во время полета над Индийским океаном.

Истребитель входит в состав ударной группы британского авианосца, которая находится в Индо-Тихоокеанском регионе и недавно провела совместные учения с индийскими ВМС. Эксперты, которых опросил телеканал, назвали случившееся редким, но не уникальным случаем.

Ранее удалось установить личность 32 жертв после авиакатастрофы в Индии. Среди последних опознанных — бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани.