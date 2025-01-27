Британский флот заявил о готовности задерживать «подозрительные» российские суда
Express: британские военные готовы задерживать корабли РФ у берегов королевства
Военно-морские силы повышенной готовности (VHRF) Великобритании готовы задерживать российские суда, которые будут вести подозрительную деятельность около подводной инфраструктуры королевства. Об этом сообщило британское издание Express.
«Британские военные силы оперативного развертывания готовы высаживаться на российские корабли у побережья Великобритании и задерживать их, если будут иметься доказательства, что они повреждают подводные трубопроводы и кабели», — уточнил источник газеты.
По его словам, такие меры потребуют принятия политического решения «на самом высоком уровне».
Британский министр обороны Джон Хили на прошлой неделе сообщил, что в этом месяце флот отслеживал маршрут российского судна «Янтарь», которое в ноябре якобы заметили над критически важной подводной инфраструктурой.
В сентябре британские военные зафиксировали возле границ королевства два самолета и четыре морских судна из России.