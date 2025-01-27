Британский флот заявил о готовности задерживать «подозрительные» российские суда

Военно-морские силы повышенной готовности (VHRF) Великобритании готовы задерживать российские суда, которые будут вести подозрительную деятельность около подводной инфраструктуры королевства. Об этом сообщило британское издание Express .

«Британские военные силы оперативного развертывания готовы высаживаться на российские корабли у побережья Великобритании и задерживать их, если будут иметься доказательства, что они повреждают подводные трубопроводы и кабели», — уточнил источник газеты.

По его словам, такие меры потребуют принятия политического решения «на самом высоком уровне».

Британский министр обороны Джон Хили на прошлой неделе сообщил, что в этом месяце флот отслеживал маршрут российского судна «Янтарь», которое в ноябре якобы заметили над критически важной подводной инфраструктурой.

В сентябре британские военные зафиксировали возле границ королевства два самолета и четыре морских судна из России.