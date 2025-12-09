Британский флот сдает позиции. Причины две: порнография и русские

Британский флот испытывает серьезный дефицит кадров и техники и рискует уступить Атлантический океан России. Об этом пишет The Times .

«Мы еще держимся, но запас невелик», — заявил командующий Королевскими ВМС адмирал Гвин Дженкинс.

Главной угрозой британскому доминированию военачальник назвал значительное усиление российского Северного флота, в который вкладываются большие деньги. Кроме того, в Великобритании после серии скандалов пересматривают систему подготовки старших офицеров.

Среди нарушений, которые допустил предшественник Дженкинса Бен Ки, — служебный роман самого главкома, а также съемки порнофильма и рукоприкладство к женщине-офицеру, за которые лишили должностей трех командиров подводных лодок.

Ранее Россия вошла в первую тройку рейтинга мировых морских держав, уступая лишь Китаю и США и опережая Великобританию.