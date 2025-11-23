Россия вошла в первую тройку рейтинга морских держав мира

Россия вошла в тройку лидеров ведущих морских держав мира за счет флотов

Показатель общего морского потенциала России привел страну на третье место в мире. Это следует из рейтинга морских держав , подготовленного специалистами Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук.

В своих расчетах авторы учитывали объемы морских ресурсов, которыми обладают страны, силы и средства для защиты и исследования акваторий, а также использование вод Мирового океана в различных целях.

Определив основные показатели, ученые составили рейтинг из 100 государств, на 10 из которых приходится 58% от всего мирового морского потенциала.

Первое место за счет морской активности занял Китай. Второе и третье места получили Россия и США благодаря значительным торговым и военным флотам.

В десятку также вошли Япония, Южная Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Франция и Индия.

В минувший вторник, 18 ноября, президент России Владимир Путин принял участие в закладке нового корабля ледокольного флота проекта 22220 «Сталинград». Глава государства подчеркнул, что Россия стала единственной страной в мире, где производство атомных ледоколов носит серийный характер.