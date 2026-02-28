Британский бизнесмен развесил госфлаги на фонарях и получил огромный штраф

В Британии бизнесмена оштрафовали на 290 тысяч рублей за флаги на фонарях

В Великобритании бизнесмен хотел поднять людям настроение и развесил на фонарных столбах государственные флаги, за что получил штраф на 2 785,50 фунтов стерлингов (около 290 тысяч рублей). Об этом сообщило издание Metro .

Владелец фирмы по высотным работам, 43-летний Уилл Хейлетт из Скарборо развесил десятки флагов Великобритании и Святого Георгия на фонарные столбы. Для этого он использовал собственную автовышку.

Сотрудники городского совета Северного Йоркшира не оценили его инициативу и сняли флаги с 64 фонарных столбов, а также выписали ему штраф за размещение флагов в окрестностях города.

Бизнесмен признался, что был возмущен, когда получил счет почти на три тысяч фунтов стерлингов, а также предложение выкупить его флаги по цене 36,27 фунтов стерлингов за каждый плюс НДС.

«Мне был неприятен этот совет. Чтобы решить проблему, я сказал, что вместо этого сделаю пожертвование в пользу благотворительной организации для ветеранов, и они согласились», — заявил Хейлетт.

