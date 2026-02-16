В Британии женщина лишила сына наследства на 527 млн рублей из-за измены жене

В Великобритании 70-летний Гэри Макдугалл обратился в суд, желая оспорить завещание матери, оставившей его без наследства в наказание за измену жене. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Британец рассчитывал получить после смерти матери около пяти миллионов фунтов стерлингов (527 миллионов рублей), но выяснилось, что в 2011 году она изменила завещание. Джин Макдугалл оставила все его сестре и зятю — Сандре и Ллойду Томасам, поэтому Гэри и подал на них в суд, обвинив в присвоении средств.

Адвокат мужчины заявил, что родители дали ему ясно понять перед смертью, что разделят наследство и деньги в равной мере между ним и сестрой. Сестра и зять рассказали, что мать лишила брата наследства, чтобы наказать за измену жены. Она была им недовольна.

Сам Гэри отметил, что мать уличила его в неверности еще в 2008 году, когда он встречался с сотрудницей муниципалитета, но в завещании, составленном в том же году, его оставила.

«Если бы она злилась на меня, она бы сказала мне об этом прямо. Она бы не стала молчать», — объяснил Гэри.

Теперь мужчина потребовал в суде, чтобы ему вернули долю в материнском наследстве — 1,685 миллиона фунтов стерлингов, которые сестра с зятем якобы незаконно присвоили с банковских счетов матери еще при ее жизни и потратили на себя.

Сандра и Ллойд признали растрату этих денег, но их адвокат отметил, что они были в своем праве, так как потратили по факту свой «аванс за наследство». Судебный процесс еще не завершился.

