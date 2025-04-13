Британский бизнесмен лишился инвестиций из-за секс-игрушки

Участник британского реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice) Дэн Франклин из-за ситуации с секс-игрушкой лишился инвестиций в проект. Об этом сообщила газета Daily Mail .

В эфире программы предприниматели презентуют инвесторам бизнес-идеи. Франклин владеет компанией по производству кондиционеров и заявил, что в современном мире люди нуждаются в охлаждении воздуха гораздо больше, чем когда-либо.

В ответ на презентацию Франклину продемонстрировали найденную в его социальной сети фотографию кондиционера с прикрепленной к нему секс-игрушкой.

Предприниматель объяснился, что раньше трудился в секс-шопе, а идея сделать подобный снимок показалась ему забавной. Такой ответ инвестора не устроил.

«Это говорит о том, что ваша компания, которая собирается прийти ко мне в дом, не заслуживает доверия», — сказал он.

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