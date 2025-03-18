Чиновница из Читы прорекламировала «театр для взрослых» с фетиш-костюмами

Заместитель главы комитета градостроительной политики администрации Читы Ольга Кузьменко в свободное время ведет свой Telegram-канал . В нем она рассказала о бизнесе подруги детства, назвав его «театром для взрослых».

На опубликованном ролике чиновница примерила кожаную маску с ушками зайца.

«Здесь вы можете подобрать костюм для любой роли — учительницы, официантки, медсестры и даже костюм квадробера. Но я лично для себя беру духи с феромонами», — заявила Кузьменко.

В «театре» можно стать «актером», подобрав себе «костюмы, аксессуары и разные другие штучки», отметила чиновница.

Ранее стало известно, что спрос на товары для взрослых вырос в России перед новогодними праздниками. Россияне стали чаще покупать секс-игрушки, в том числе кляпы, наручники и ролевые костюмы.