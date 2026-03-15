Британских монархов предупредили о рисках чтения по губам

Членов британской королевской семьи предупредили о необходимости следить за своей речью в публичных местах из-за распространения технологий чтения по губам. Об этом сообщило издание The Guardian .

«Как и многие высокопоставленные лица, члены королевской семьи осведомлены о прискорбной и растущей тенденции использования средств чтения по губам с разной степенью неточности для прослушивания разговоров, которые любой человек имеет право считать частными», — указали в материале.

Из-за такого тренда принц Уильям недавно оказался в центре скандала. Эксперт по чтению по губам заявил, что на одной из видеозаписей дядя Уильяма, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, попытался извиниться перед племянником, но тот отверг его извинения.

«Я извлек урок из того, что сделал, но прежде чем закрыть эту историю, я хотел бы спросить вас, можете ли вы простить меня», — такое заявление прочитал специалист по губам Виндзора.

Членов королевской семьи стали регулярно предупреждать о риске быть услышанными через современные технологии. Монархам посоветовали сохранять приватность и избегать любых высказываний, которые могут быть зафиксированы телекамерами или смартфонами для последующей расшифровки.

Ранее чтец по губам Николу Хиклинг раскрыла детали приватного разговора предпринимателя Илона Маска и одного из гостей во время банкета в Белом доме. По ее версии, миллиардер поинтересовался у собеседника, считает ли тот наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана террористом.